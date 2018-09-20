Бюджет Перми формируют с «техническим дефицитом»

Пермь, , 11:36 — REGNUM В Перми с учетом базового прогноза социально-экономического развития на 2019−2021 годы формируется бюджет. Депутаты уже единогласно поддержали проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на ближайшую трехлетку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

По расчетам специалистов, ежегодно доходы будут расти: в 2019 году — на 3,7%, в 2020 году — на 4% и в 2021 году — на 1,6%. По прогнозам, сумма доходов вырастет с 16 до 17 млрд рублей.

Проект бюджета формируется с «техническим дефицитом». Он составит около 2%. На практике же муниципалитет будет стараться выйти на бездифицитный бюджет.

Добавим, в декабре 2017 года гордума приняла бюджет города на 2018−2020 годы. Доходную часть на 2018 год утвердили в размере 25 млн рублей, что на 8% (2 млрд рублей) превысило сумму 2017 года. Доходы на 2019 год утверждены в сумме 25,6 млрд рублей, в 2020 году — 26,2 млрд рублей. Бюджет сохранил принцип бездефицитности.

При обсуждении проекта чиновники подчеркнули, что важно заложить хорошую базу для подготовки Перми к ее 300-летию, которое город отпразднует в 2023 году.