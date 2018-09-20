Премьер-министр Франции пообещал достичь 7% уровня безработицы

Париж, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подтвердил, что снижение уровня безработицы до 7% может быть достигнуто в конце пятилетнего срока президента Эммануэля Макрона, сообщает Europe1.

«Мы можем это сделать», — заверил премьер-министр.

С ростом экономики в 1,7% Франция все еще находится на уровне безработицы в 9,1%. Премьер-министр отказался делать прогнозы на 2019 год, но заявил, что безработица падает и будет продолжать снижаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безработица во Франции возобновила медленное снижение, ее показатель достиг 9,1%, что хуже ожидаемого результата, так как показатель остается выше уровня 8,9%, достигнутого в конце 2017 года.

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