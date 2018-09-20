Volkswagen прекращает продажи в Иране

Берлин, , 11:42 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen практически полностью покидает иранский рынок, пишет газета Zeit-Online 20 сентября.

Компания Volkswagen в течение нескольких недель вела переговоры с властями США, сообщил посол США в Берлине Ричард Гренель информационному агентству Bloomberg.

«Volkswagen заявил нам, что будет придерживаться американских санкций против Ирана», — сказал посол. Немецкая компания прекратит продажу своих автомобилей в этой стране, но будет продолжать реализовывать в порядке исключения свои гуманитарные проекты.

Из-за возобновления санкций против Ирана свою работу уже прекратил автопроизводитель Daimler. Немецкие компании Deutsche Bahn и Deutsche Telekom также остановят свою деятельность в Иране.