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Volkswagen прекращает продажи в Иране

Экономика

Немецкий автопроизводитель не хочет навлечь на себя гнев США

Берлин, 20 сентября 2018, 11:42 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель Volkswagen практически полностью покидает иранский рынок, пишет газета Zeit-Online 20 сентября.

Компания Volkswagen в течение нескольких недель вела переговоры с властями США, сообщил посол США в Берлине Ричард Гренель информационному агентству Bloomberg.

«Volkswagen заявил нам, что будет придерживаться американских санкций против Ирана», — сказал посол. Немецкая компания прекратит продажу своих автомобилей в этой стране, но будет продолжать реализовывать в порядке исключения свои гуманитарные проекты.

Из-за возобновления санкций против Ирана свою работу уже прекратил автопроизводитель Daimler. Немецкие компании Deutsche Bahn и Deutsche Telekom также остановят свою деятельность в Иране.

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Противостояние Ирана и США
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