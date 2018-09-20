Латвийский бизнес требует запретить больничные для работников

Рига, , 11:19 — REGNUM Большое количество взятых работниками больничных листов ставит под угрозу привлечение иностранных инвестиций в пищевой промышленности. Об этом заявила на ежемесячном собрании Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССХО) председатель Латвийской федерации продовольственных предприятий (ЛФПП) Инара Шуре, сообщает новостной портал Vesti. lv

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии существует серьезная проблема нехватки рабочей силы. Президента Банка Латвии Илмар Римшевич заявил о том, что все больше латвийских предприятий жалуются на нехватку рабочей силы.

В соответствии с данными предприятий пищевой отрасли, в среднем 10% работающих регулярно болеют, что еще больше обостряет проблему нехватки работников в отрасли производства продуктов питания, что влечет за собой увеличения расходов и снижение конкурентоспособности предприятий на уровне Прибалтики. Еще больше данную проблему обостряет тот факт, что в Латвии работодатель по сравнению с другими странами Прибалтики оплачивает большее количество дней болезни — девять.

По мнению Шуре, необходимо пересмотреть действующее в Латвии правовое регулирование, устанавливающее, сколько и как долго предприниматель должен платить работнику за период болезни.

В тоже время председатель правления СССХО Эдгар Трейбергс заявил, что проблема кроется в необоснованности выдачи больничных листов.

Гендиректор СССХО Гунтис Гутманис отметил, что нередко люди берут лист нетрудоспособности в летний сезон, чтобы нелегально работать в другом месте