Рост российской экономики в августе замедлился до 1%

Москва, , 11:14 — REGNUM Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) России замедлился с 1,8% в июле до 1% в августе к аналогичному периоду 2017 года, об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности. Сентябрь 2018», опубликованном на сайте ведомства.

Так, основной причиной замедления роста в августе стало резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства (— 10,8% год к году после слабого роста в июне — июле).

По данным Росстата, по состоянию на 1 сентября сбор зерновых и зернобобовых был на 14,1% ниже, чем за аналогичный период 2017 года, сахарной свеклы — ниже на 23,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Банка России, рост ВВП в 2019 году может составить 1,2−1,7%. Центробанк также повысил свой среднесрочный прогноз по росту ВВП России на 2020 год с прежних 1,5−2% до 1,8−2,3%

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