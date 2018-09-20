«Силовые машины» поменяли гендиректора после «непростого периода»

Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Совет директоров ПАО «Силовые машины» назначил Тимура Липатова генеральным директором предприятия с 20 сентября 2018 года. Новый топ-менеджер одного из крупнейших машиностроительных предприятий России ранее возглавлял ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией», сообщили ИА REGNUM в управлении по связям с общественностью и рекламе ПАО.

Член-корреспондент РАН Юрий Петреня, руководивший «Силовыми машинами» с июля 2017 года, возвращается на позицию заместителя гендиректора — технического директора. Он продолжит курировать техническую политику и научно-исследовательскую деятельность «Силовых машин».

Напомним, что Петреня в прошлом году сменил на посту гендиректора Романа Филиппова после громкого скандала с разглашении гостайны. Филиппов в результате этой истории не только лишился поста, но и был уволен из компании.

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«Тимур Липатов является опытным, энергичным, высококвалифицированным руководителем предприятий энергогенерирующей отрасли России. Уверен, что он обладает необходимыми качествами для решения сложных задач, стоящих перед компанией «Силовые машины», — прокомментировал кадровые изменения председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов.

Он также высказал благодарность Юрию Петрене за работу, которую тот проделал «в непростой для «Силовых машин» период».

Тимур Липатов родился в 1980 году, окончил Московский энергетический институт и Международный независимый эколого-политологический университет, получил степень MBA в Германии. Общий стаж его работы в энергетике — более 15 лет.

ПАО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, лидер отрасли в России. Входит в состав «Севергрупп». Компания производит оборудование для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция — осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики.

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