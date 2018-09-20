В Калуге планируют увеличить долю немецкого бизнеса в регионе

Калуга, , 11:01 — REGNUM За последние годы товарооборот между Германией и Калужской областью заметно увеличился, а объем немецких инвестиций в экономику региона составил порядка 1,6 млрд евро, заявил губернатор области Анатолий Артамонов 19 сентября на встрече с представителями Немецко-Российского экономического союза — независимой внепартийной организации, представляющей интересы среднего бизнеса двух стран и заинтересованной в развитии и укреплении экономических отношений между государствами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Германия занимает первую строчку в списке наших зарубежных партнеров, — подчеркнул Артамонов. — Двадцать одна немецкая компания работает на территории Калужской области. Не только в автопроме, фармацевтике, сельском хозяйстве, но и в других сферах. Важно, что выпускаемая ими продукция поставляется на экспорт».

По мнению главы региона, взаимовыгодное партнерство Калужской области и Германии должно успешно продолжаться, в том числе на уровне малого и среднего предпринимательства.

Делегация во главе с директором Союза доктором Томасом Овербеком находится в регионе с двухдневной рабочей поездкой с целью установления деловых связей. В числе участников — руководители немецких компаний различной промышленной направленности, в частности, автопрома, машиностроения и металлообработки, производства строительных материалов, энергетического оборудования, а также логистики, торговли и маркетинга. Гости посетили индустриальный парк «Ворсино», на предприятии «НЛМК-Калуга», в хозяйстве «ЭкоНива», а также в административном центре особой экономической зоны «Калуга», где для них была проведена презентация инвестиционного потенциала области. Овербек отметил высокую заинтересованность к условиям ведения бизнеса в Калужской области.

«Имидж вашего региона — позитивный и вызывает большое доверие», — сказал Томас Овербек.

Отметим, последние несколько лет Германия занимает ведущее место среди зарубежных государств в объеме иностранных инвестиций в экономику калужского региона. Свои проекты на территории области реализуют компании Volkswagen, Continental, Fuchs, STADA Arzneimittel AG, Grimme, Lemken, Big Dutchman и другие.