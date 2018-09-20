Госдума вводит уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Москва, , 11:03 — REGNUM Президентский законопроект о введении уголовного наказания за увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Законопроект, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, вводит понятие граждан предпенсионного возраста — под ними понимаются мужчины и женщины РФ за 5 лет до выхода на пенсию.

За увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу из-за достижения такого возраста представителю работодателя будет грозить уголовное наказание. Речь идет о штрафе в размере до 200 тыс. рублей или обязательных работах на срок до 360 часов.

Ко второму чтению профильный комитет не рекомендовал к принятию ни одной поправки, поэтому законопроект был принят в том виде, в котором его внес президент РФ.

Инициатива дополняет правительственный законопроект, направленный на изменение параметров пенсионной системы, который Госдума приняла в первом чтении в июле. Речь идет о повышении пенсионного возраста для граждан РФ. Президент предложил доработать инициативы — в частности, возраст выхода женщин на пенсию должен составлять 60 лет, в то время как для мужчин — 65 лет. Таким образом, предпенсионный возраст для женщин начнется в 55 лет, а для мужчин — 60 лет.