Ликвидация вредных объектов на Камчатке обойдется в 3,4 млрд рублей

Петропавловск-Камчатский, , 11:03 — REGNUM Более 3 млрд рублей потребуется для ликвидации 71 объекта накопленного вреда окружающей среде на Камчатке в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба правительства края.

Речь идет о ликвидации затопленных в Авачинской бухте и акватории торгового порта в Усть-Камчатске судов и их фрагментов, а также обезвреживании Козельского полигона, где захоронены ядохимикаты и пестициды.

«На ликвидацию указанных объектов требуется 3 млрд 380 млн рублей, из них 3 млрд 346,2 млн рублей — средства федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Осуществить проект «Чистая страна» в Камчатском крае мешают несколько проблем. Одна из них — отчуждение затопленных судов у их собственников, требующее включения каждого судна в госреестр объектов накопленного вреда и последующей разработки документов для подъема и утилизации. Без участия федерального центра преодолеть эти трудности нельзя, отметили в пресс-службе края.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одной проблемой Камчатского края являются свалки отходов рыбопереработки, которые появляются в окрестностях населенных пунктов. Местные жители страдают от чудовищной вони, а голодные медведи, напротив, стягиваются к завалам рыбной требухи.

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