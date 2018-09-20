«Задача пенсионной реформы — создание рабочих мест для молодёжи»

Магас, , 10:57 — REGNUM Изменения в пенсионную систему вносить нужно, ситуация назрела, но следует учитывать некоторые региональные особенности и экономическую ситуацию в регионах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших» (Республика Ингушетия) Аюп Цуров.

В частности, в Республике Ингушетия большая проблема с трудоустройством молодежи. В республике остаются без работы даже выпускники вузов, мало рабочих мест. Поэтому одна из основных задач пенсионной реформы — создание новых рабочих мест, особенно для молодёжи, ведь это наше будущие, которое обеспечивает пенсионеров. Если это не учесть, могут быть негативные последствия.

«В целом проводить пенсионную реформу нужно, при этом учитывая специфику регионов России. В настоящее время некоторые моменты обсуждаются, идет обсуждение, надеюсь, все нюансы, предложенные субъектами РФ, будут учтены», — высказал свое мнение Цуров.

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