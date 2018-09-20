Старейшая пивоваренная компания Пензы уходит с рынка...или «уходят»?

Пенза, , 10:56 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области 10 октября 2018 года начнёт рассматривать банкротные претензии налоговой службы к ЗАО «Компания «Старый пивовар», созданной в 1997 году с участием одного из высокопоставленных чиновников области. Ответчик по основному виду деятельности является производителем слабоалкогольных, безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды. Задолженность компании перед налоговой службой превышает 18 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск Управление ФНС России по Пензенской области подало 10 сентября 2018 года. Сумма претензий — 18 096 083,25 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается один из членов НП СРО АУ «Развитие».

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО создано 17 февраля 1997 года, но с 9 августа 2018 года находится в стадии ликвидации. Ликвидатором выступает Валерий Тишкин. Он в разное время был учредителем шести юрлиц, четыре их которых ликвидированы, а одна в стадии ликвидации. Среди ликвидированных — ООО «Универсам 175». Учредителями ЗАО выступали ОАО «Спорттехника», ООО «Электромеханика», Владимир Волков (данные совпадают с данными бывшего министра сельского хозяйства Пензенской области), Игорь Корольков и Леонид Чернев (основатель медиахолдинга «Наш дом», умер в 2016 году). Компания производит пиво, квас, лимонады и питьевую воду.

«Компания имеет патронажный сертификат губернатора Пензенской области. В настоящее время в компании заняты более 240 человек. Средний возраст управленческого аппарата — около 35 лет», — отмечается на официальном сайте компании.

Между тем, год назад налоговый орган заподозрил «возможную согласованность действий ООО «Чучково Солод» и ЗАО Компания «Старый пивовар» по созданию фиктивного документооборота в интересах организации «выгодоприобретателя», которым может являться ЗАО Компания «Старый пивовар». Именно эти подозрения стали основанием для внеплановой проверки со стороны межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу. В письме, поступившем в управление из налоговой «отражены факты фиктивного документооборота между ООО «Чучково Солод» (ИНН 6 223 002 450) и ЗАО Компания «Старый пивовар».

"ООО «Чучково Солод», согласно данным налоговой отчетности, а также данным деклараций, осуществляет производство и реализацию алкогольной продукции, причем с сентября 2016 года по февраль 2017 года заявлялось производство медовухи, с марта по май 2017 года — производство пива с содержанием этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно. Согласно представленным ООО «Чучково Солод» отчетным данным, единственным покупателем производимой им продукции, является ЗАО Компания «Старый пивовар». Согласно данным Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, ЗАО Компания «Старый пивовар» предоставлено право производства медовухи под товарным знаком «RAZOR» — ООО «ЭЛБИЭМ ГРУПП» (ИНН 6 223 002 436), являющимся взаимозависимым с ООО «Чучково Солод» и расположенным с ним по одному адресу», — отмечалось в материалах дела.

Более того, в ведомство поступили данные из ФСБ, «свидетельствующую об осуществлении незаконной деятельности по производству и обороту алкогольной продукции группой взаимосвязанных юридических лиц и применением схем уклонения от уплаты налогов (ЗАО Компания «Старый пивовар», ООО «Чучково Солод», ООО «Прайм»)».

Оспорить приказ о внеплановой проверке ЗАО не смогло.