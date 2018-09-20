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В Рыбинске Ярославской области начинают ремонт дорог

Экономика

Закончить должны к 20 ноября

В Рыбинске Ярославской области начинают ремонт дорог
Иллюстрация: Rybinsk.ru
Ремонт дороги в Рыбинске

Ярославль, 20 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  В Рыбинске Ярославской области определились подрядчики по ремонту городских дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дополнительные 400 млн рублей город получил из федерального бюджета. Решение об этом было принято только в июле, поэтому ремонт и начнется осенью.

«Победителями торгов стали рыбинское предприятие РУМСР и государственное предприятие «Ярдормост». Обе компании зарекомендовали себя как надежные и добросовестные. Единственный риск сейчас — это погода. Мы отказались от капитального ремонта и выбрали те дороги, где необходима только замена верхнего слоя асфальта. Но и таких у нас набралось более 20 километров. Объемы очень серьёзные. Таких масштабов не было в городе никогда», — сказал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Ремонт должен завершится к 20 ноября. Как рассказал Денис Добряков, подрядчики уже вышли на объекты и «ловят любой подходящий момент».

Рыбинские власти обещают обеспечить качество работ и просят общественников активно включаться в контроль над работами.

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