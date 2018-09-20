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Росбанк присоединит к себе банк «ДельтаКредит»

Экономика

В 2019 году и вместе с командой

Росбанк присоединит к себе банк «ДельтаКредит»
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Поглощение

Москва, 20 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  Росбанк намерен присоединить к себе банк «ДельтаКредит» и завершить этот процесс к середине 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом говорится в пресс-релизе банка.

Объединение будет скорее техническим — «ДельтаКредит» сегодня выступает дочерней структурой Росбанка. Оба банка входят в французскую группу Societe Generale, внутри которой и проходит поглощение одного игрока другим.

Присоединение «ДельтаКредит» обеспечит рост ипотечного бизнеса Росбанка, а также расширит возможности для перекрестных продаж, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, кредитный портфель Росбанка за счет поглощения вырастет на 150 млрд рублей.

При этом Росбанк особо отмечает, что вся существующая команда банка «ДельтаКредит» будет сохранена в ее текущем виде.

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Банковское дело
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