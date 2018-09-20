Оренбуржью увеличили финансирование мероприятий по мелиорации земель

Оренбург, , 10:12 — REGNUM На развитие мелиорации в Оренбургской области выделено 110 млн рублей из бюджетов разного уровня на условиях софинансирования. Из федеральной казны поступило 82,7 млн рублей, из областной — 27,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Стоит отметить, что в 2017 году на мероприятия по мелиорации регион получил из федерального бюджета 74 млн рублей.

И. о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин на селекторном совещании, где обсуждалась тема мелиорации, заявил, что в Оренбуржье должны ввести в эксплуатацию 875 га мелиорируемых земель, а до ноября 2018 года средства, выделенные на развитие мелиоративной системы, будут освоены в полном объеме.

Оренбургские аграрии отмечают важность развития мелиорации, поскольку в степном крае часто бывают засухи, что чревато гибелью посевов. Гарантировать высокий урожай может орошаемое земледелие.

В 2015 году орошение введено на 250 га сельхозугодий, в 2016 году — на 375 га. До 2020 года планируется увеличить площадь мелиорируемых земель дополнительно почти на 7 тысяч гектаров.

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