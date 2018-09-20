«Численность молодёжи ставит под угрозу выплату пенсий»

Пермь, , 10:10 — REGNUM Проводить пенсионную реформу нужно и откладывать нельзя. Если сейчас её отложить, то потом будут серьёзные негативные последствия. Сейчас властями предпринимаются вполне адекватные меры. В управлении странной и в экономике сложно спрогнозировать точно ситуацию на 10−15 лет вперед, тем более учитывая международную обстановку и внешние факторы влияния. Поэтому предпринимаемые властями меры предупреждают негативные ситуации, которые могут произойти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Малой академии государственного управления Пермского края РИНО ПГНИУ Михаил Мухин.

Динамика численности молодого населения страны за последние 10−15 лет негативная. Так, по данным Росмолодёжи, в 2005 году в России насчитывалось 40 миллионов молодых людей от 14 до 30 лет. В 2020 году ведомство прогнозирует, что количество молодых людей сократиться до 26 миллионов, то есть численность молодёжи упадёт практически в два раза. По итогам 2016 года молодое население страны составляло 21,5%. Исходя из статданных, число работающей молодежи не позволит обеспечить пенсии их родителям, а пенсионная система в России устроена именно таким образом.

«Поэтому выхода нет, меры вынужденная и непопулярная, но пенсионный возраст нужно повышать, что позволит избежать негативных последствий. Публичные обсуждения, которые проходили по всей России, дали большое количество значительных поправок к законопроекту о повышение пенсионного возраста. Позже президент РФ Владимир Путин озвучил ряд смягчающих предложений. Всё это делает реформу более комплексной», — высказал свое мнение Мухин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»