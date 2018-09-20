На Урале могут создать компанию для поддержки торговли с Китаем

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Делегация Свердловской области обсуждает в Харбине инициативу о создании совместного с Китаем предприятия по поддержке экспорта, сообщает 20 сентября пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ).

Встреча проходит 19−20 сентября с участием представителей Департамента коммерции, комитетов хозяйства и управления государственным имуществом провинции Хэйлунцзян, а также Хэйлунцзянской внешнеэкономической и торговой группы.

«Совместное предприятие возьмет на себя функции агрегатора экспортных сделок, будет выявлять потребности своих стран в товарах, устанавливать бизнес-контакты и содействовать решению конкретных вопросов по сертификации продукции и получению разрешительных документов», — говорится в сообщении.

По данным КРСУ, которой принадлежит идея создания СП для продвижения региональных товаров, сейчас у Китая есть масштабный запрос на сельскохозяйственную и пищевую продукцию уральских производителей — торф, овощи, пиво, рапсовое масло, сладости и многое другое. Также компании обеих стран могут организовать медицинский туризм. Центром притяжения в этом случае станет Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле.

Корпорация развития Среднего Урала — специализированная компания правительства Свердловской области, которая помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов.

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