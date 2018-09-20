Хакеры обобрали онлайн-биржу в Японии на 6,7 млрд иен

Осака, Япония, , 09:35 — REGNUM В Японии из-за хакерской атаки оператор криптовалютной биржи Tech Bureau Corp лишился 6,7 млрд иен ($60 млн). Уточняется, что злоумышленники похитили несколько типов криптовалют. Об этом 20 сентября сообщает агентство Kyodo.

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Базирующаяся в Осаке онлайн-биржа была взломана вечером 14 сентября, однако сам факт кражи был обнаружен администрацией биржи только 17 сентября. Вмешательство злоумышленников продолжалось не более двух часов. Все похищенные криптовалюты хранились в «горячем кошельке», который был подключен к интернету. В компании уточнили, что 4,5 млрд иен из общей суммы украденного принадлежали клиентам, а остальные — бирже.

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Tech Bureau заявила, что намерена компенсировать ущерб своим пользователям в полном объёме. Биржа уже запросила 5 млрд иен в помощь от дочерней компании.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в Японии путём прямого компьютерного взлома было совершено почти 150 краж криптовалют. По данным главного полицейского управления страны, за отчётный период хакеры похитили криптовалюты на $6,3 млн. В большинстве случаев киберпреступники напрямую проникали в виртуальные «кошельки», предварительно похитив логин и пароль.

Добавим, что, по данным японской полиции, количество таких нарушений за первые шесть месяцев 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличилось в три раза и составило 158. Общая сумма похищенного резко возросла, со 115 млн иен до 60,53 млрд иен за тот же период.

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