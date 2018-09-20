В Алтайском крае определились с первыми мусорными операторами и тарифами

Барнаул, , 09:38 — REGNUM Управление по тарифам Алтайского края обнародовало единые тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 2018 год и назвала региональных операторов Барнаульской и Бийской зон Алтайского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из официальной информации, опубликованной на сайте ведомства, следует, что все тарифы и размер услуг для потребителей будет зависеть от класса опасности образовавшихся отходов. Так, для АО «ЭКО-Комплекс», ответственного за обращение с ТКО в Барнаульской зоне (кроме Барнаула и Новоалтайска в неё вошли ещё восемь районов края), тариф по IV классу определён в размере 371,20 рубля за куб. м (с учетом НДС) а по V классу он составит 351,77 рубля за куб. м (с учетом НДС). С потребителями всё немного сложнее.

«Исходя из нормативов накопления ТКО, установленных решением управления по тарифам от 19.10.2017 №215, стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО на 1 человека в месяц в Барнауле составит для ТКО IV класса опасности — 66,82 рубля, для ТКО V класса опасности — 63,32 рубля. В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО на 1 человека в месяц определена в размере 44,92 рубля для ТКО IV класса опасности, 42,56 рубля — для ТКО V класса опасности», — поясняют в тарифном управлении.

В Бийской зоне (кроме Бийска и Белокурихи в неё вошли 12 районов края), где оператором является ООО «Спецобслуживание-Центральное», для ТКО IV класса опасности тариф составит 298,55 рубля за куб. м (с учетом НДС), а для ТКО V класса опасности — 275,64 рубля за куб. м (с учетом НДС). В расчёте на одного человека в месяц тариф по отходам IV класса опасности определён в сумме 36,12 рубля, для V класса опасности — 33,35 рубля.

О том, как нововведение с мусорной реформой скажется на обычных жителях Алтайского края, корреспонденту ИА REGNUM пояснил известный алтайский общественник, председатель правления ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин:

«Тема изменения тарифов стала менее актуальной, поскольку ещё в ноябре 2017 года Правительство России резко повысило экологические сборы с мусорных полигонов. В Барнауле это сразу привело к резкому росту платежей с января 2018 года. Так например, по моей квартире платеж «Вывоз и утилизацию ТБО» вырос с 46 рублей до 81 рубля. Однако в июле 2018 года власти резко изменили тактику и перешли на плавное повышение платежей, растянув их аж с января 2018 года, то есть, задним числом.

И поэтому на сегодняшний день, по сути, все жители переплатили за эту услугу. Мы у себя в ТСЖ по согласованию с «ЭКО-комплексом» сделали в июле перерасчет с января 2018 года и у меня по квартире на сегодняшний день образовалась переплата в 204 рубля.

Но в Барнауле существует такая проблема: есть семь мусоровывозящих компаний и шесть из них отказались делать перерасчет, сославшись на то, что они хотят этими переплатами компенсировать долги УК и ТСЖ. Но жилищная инспекция «дожимает» эти УК (ТСЖ) и компании. Поэтому действительно платежи растут и будут расти.

Но на сегодняшний день пока актуальнее зачесть жителям переплаченные деньги за период январь-июнь 2018 года. По моей квартире платеж по новому тарифу теперь будет 57 рублей, но учитывая переплату, мне не придется платить почти три с лишним месяца».

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость в установлении тарифов и определении мусорных операторов возникла в связи с внесением поправок в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которыми в каждом регионе России должна появиться собственная программа в области обращения с отходами, в том числе — с твердыми коммунальными отходами — предусматривающая, в частности, стимулирование строительства объектов для обработки, утилизации и захоронения отходов, выявление мест несанкционированного размещения отходов.

Также каждому региону было необходимо утвердить территориальную схему в области обращения с отходами, в которой должны содержаться данные о нахождении источников образования отходов, общем количестве отходов, месте нахождения объектов по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению, а также схема потоков отходов — их движение от места образования до места переработки и захоронения.

Алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании и включает семь зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО).

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