Индекс социального прогресса для РФ подрос на семь пунктов

Москва, , 09:30 — REGNUM На 60-м месте в индексе социального прогресса оказалась Россия в 2018 году. Рейтинг опубликован международной консалтинговой компании Deloitte.

Лидирует в рейтинге Social Progress Index Норвегия. В десятке первых также Исландия, Швейцария, Дания, Финляндия, Япония, Нидерланды, Люксембург, Германия и Новая Зеландия.

Среди стран БРИКС лучший показатель — 49 место — у Бразилии. Остальные страны сообщества остались позади России. За год позиция России улучшилась на семь пунктов — с 67-й в 2017 году.

Составители рейтинга принимают во внимание доступность социальных благ, экологическую ситуацию и развитие общества. В случае России они учли повышение качества жилищных условий, электроснабжения, здравоохранения и уровня благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН назвали лидерами по уровню человеческого развития Норвегию, Швейцарию, Австралию, Ирландию и ФРГ. Россия заняла в рейтинге 49 место, Белоруссия — 53-е, Украина — 88-е.

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