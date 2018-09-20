Нефть попытаться развить импульс роста

Москва, , 09:13 — REGNUM Цены на нефть возобновили рост на этой неделе и снова приближаются к отметке $80 по сорту Brent. После отскока 19 сентября во второй половине дня сегодня, 20 сентября, утром котировки тестируют уровень $79, достигнув области $79,20, и, похоже, не намерены останавливаться на достигнутом.

«Запасы сырой нефти в США сократились пятую неделю кряду. Объемы снизились на 2,1 млн баррелей против прогноза — 2,7 млн. Впрочем, после отчета API, который сообщил о росте запасов, официальные данные минэнерго США сыграли на контрасте и порадовали инвесторов. При этом добыча в стране увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вернувшись к 11 млн баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

Впрочем, это лишь локальный фактор, который в последнее время не оказывает сильного влияния на поведение котировок черного золота. Главный источник вдохновения для быков — по-прежнему ожидание санкций против Ирана, который накануне подтвердил, что в скором времени цены превысят уровень $80, даже с учетом увеличения добычи ОПЕК.

«В ближайшие дни Brent может попытаться развить импульс роста и действительно проверить на прочность эту заветную отметку. В этом контексте ключевой станет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится на предстоящих выходных в Алжире.

Также важно следить за динамикой доллара. Доходность трежерис продолжает расти, и в определенный момент этот фактор вкупе с ожиданиями повышения ставки ФРС на следующей неделе может подтолкнуть американскую валюту к восстановлению, что подрежет крылья котировкам нефти», — полагает Мащенко.

Читайте также: Пыл растущей нефти немного охладили