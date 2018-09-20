Назван город, где сосредоточено 68% выручки крупных компаний РФ

Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве сосредоточено почти 70% выручки крупнейших компаний страны. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга крупнейших российских компаний РБК 500 по итогам прошлого года.

Агентство отмечает, что участников рейтинга по регионам распределили исходя из номера ИНН компании.

Так, 67,8% выручки крупных компаний оказалось сосредоточено в столице, занимающей в рейтинге первое место. На второй позиции оказался Краснодарский край (4%), на третьем месте — Санкт-Петербург (3,6%).

В Топ-5 рейтинга также попали Подмосковье (3%) и Татария (2,8%).

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