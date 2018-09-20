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«Якутскэнерго» добилось от расхитителей энергии возмещения 42 млн рублей

Экономика

Большая часть нарушителей — физические лица

Якутск, 20 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Из общего объема незаконно потребленной электроэнергии на сумму 70,3 млн рублей якутские энергетики добились в досудебном порядке возмещения 42,9 млн рублей, сообщает 20 сентября пресс-служба компании «Якутскэнерго».

Отмечается, что большая часть нарушителей — это физические лица. Ущерб от их действий составил 35,9 млн рублей. С января по август 2018 года энергетики составили в отношении указанных лиц 1629 актов о неучтенном потреблении. Еще 342 акта были выписаны в отношении юридических лиц. При этом объем допущенных ими нарушений составил 34,4 млн рублей.

«Любой случай самовольного подключения, несанкционированного вмешательства в работу приборов учета будет обнаружен — потребитель должен это понимать, прежде чем совершить необдуманные действия», — пояснил главный инженер Энергосбыта Максим Наконечный.

Он добавил, что незаконные подключения наносят вред не только энергокомпании, но и другим потребителям, поскольку приводят к ухудшению качества электроэнергии, перепадам в сети и выходу из строя приборов.

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Энергетика
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