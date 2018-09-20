Amazon проверяют на недобросовестную конкуренцию

Брюссель, , 08:55 — REGNUM Деятельностью крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon заинтересовался Европейский антимонопольный регулятор. Компанию заподозрили в недобросовестной конкуренции и начали в отношении неё пока неофициальную проверку, сообщает Reuters.

Читайте также: Amazon откроет 100 рынков для малых и средних японских производителей

Как заявила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, проблема заключалась в том, что компания для получения конкурентного преимущества размещала продавцов на своём сайте и в то же время конкурировала с этим же розничными торговцами, используя данные для повышения собственных продаж.

«Мы собираем информацию по этому вопросу и отправили достаточно большое количество анкет участникам рынка, чтобы в полной мере разобраться в этом вопросе», — уточнила Вестагер.

Также еврокомиссар по вопросам конкуренции добавила, что пока официально дело в отношении компании не возбуждалось.

Читайте также: Состояние основателя Amazon превысило $150 млрд — Bloomberg

Напомним, американская компания Amazon была создана в 1994 году и в настоящее время является крупнейшей в мире по обороту среди продающих товары и услуги через интернет. На сегодня сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные товары, спортивные товары и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Forbes, основатель компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается более чем в $150 млрд, возглавляет список богатейших людей планеты. Акции Amazon с начала 2018 года растут, что сделало главу компании богаче ещё на 52 млрд долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Amazon обошла Alphabet в рейтинге самых дорогих компаний