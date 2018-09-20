На Украине через 20 лет отменили госрегулирование сахара

Киев, , 08:44 — REGNUM Закон, отменяющий государственное регулирование рынка сахара, вступил в силу на Украине, сообщает 20 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, минимальные цены на сахар и сахарную свеклу на Украине отменяются. Отмечается, что госрегулирование сахарного рынка в стране ввели в 1999 году: объем производства сахара вычисляли из нормы потребления сахара на душу населения. Однако теперь правительство Украины заявило, что меры «не оправдали себя».

Напомним, ранее украинское правительство планировало отменить государственное регулирование на большинство социальных товаров. Так, по словам главы Госпотребслужбы Украины Владимира Лапы, «между масштабом ценового контроля и динамикой цен» нет связи.