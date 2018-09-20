«Если есть интересная работа, думать о пенсии времени нет»

Нальчик, , 08:41 — REGNUM К проведению пенсионной реформы отношение нейтральное, есть свои плюсы и минусы. Если ещё более подробно проработать предложенный вариант законопроекта, то можно будет её принять. Но большой плюс реформы — прибавка к пенсии, это станет подспорьем для нынешних пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM студент медицинского колледжа КБГУ им. Х.М. Бербекова, министр труда. занятости и социальной защиты молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики Осман Шогенов.

В первую очередь нужно создавать новые рабочие места, особенно для молодежи. Ведь молодые люди должны быть обеспечены работой, чтобы содержать нынешних пенсионеров. Главное, чтобы у молодежи была работа, и они могли спокойно работать, зная, что у них стабильная работа и зарплата. Если есть любимая интересная работа, то о выходе на пенсию времени думать не будет.

«В Кабардино-Балкарии основная проблема — безработица среди молодежи, они уезжают в крупные города, чтобы трудоустроиться. Но эта проблема существует не только в республике. Всем регионам России для трудоустройства молодых людей надо открывать предприятия и заводы и обеспечить их рабочими местами. Молодые кадры должны оставаться на местах. Поэтому законопроект о повышении пенсионного возраста нужно еще доработать с учетом всех замечаний из регионов, а затем уже принимать», — высказал свое мнение Шогенов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»