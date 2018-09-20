Реальные доходы населения РФ в августе снизились на 0,9% — Росстат

Москва, , 08:37 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы населения Российской Федерации в августе впервые с начала 2018 года снизились в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

«Реальные располагаемые денежные доходы (жителей РФ) в августе 2018 года … снизились на 0,9%», — отмечается в сообщении.

При этом в августе текущего года реальные доходы жителей страны снизились на 0,7% по сравнению с июлем. За первые восемь месяцев 2018 года рост среднемесячных доходов населения страны составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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