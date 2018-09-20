ЮНЕСКО, «ФосАгро» и IUPAC вручили гранты молодым ученым химикам

Бангкок, , 08:35 — REGNUM В Бангкоке в рамках Восьмой Международной конференции IUPAC по Зеленой химии прошло вручение гранты на исследования в области Зеленой химии. Программа грантов «Зеленая химия для жизни» учреждена совместно ЮНЕСКО, «ФосАгро» и IUPAC.

Решение о реализации проекта «Зеленая химия для жизни» было принято 29 марта 2013 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция), когда «ФосАгро» выступила с инициативой создания фонда для финансовой и научной поддержки перспективных ученых-химиков, в сферу исследований которых попадают охрана окружающей среды, здравоохранение, продовольствие, повышение энергоэффективности и рациональное использование природных ресурсов. Отбор заявок на участие в проекте — обязанность компетентного жюри, в которое входят 13 ученых из 11 стран. Проект-победитель должен соответствовать нескольким критериям: оцениваются его научная новизна, глобальная и локальная значимость, соответствие принципам Зеленой химии, компетентность молодого ученого и его команды, оснащенность института и лабораторий, в которых предполагается вести проект.

За время реализации программы «ФосАгро» наградила денежными призами 34 молодых ученых из 26 стран мира, в том числе из Австралии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Египта, Испании, Италии, Ирана, Кении, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Перу, России, Сингапура, Туниса, Украины, Уругвая, Франции и ЮАР.

Всего за время работы программы «Зеленая химия для жизни» жюри рассмотрело более 600 заявок. За пять лет действия проекта компанией «ФосАгро» выдано грантов на сумму около $2 млн (с учетом специального гранта для поддержки исследований в области переработки фосфогипса, учрежденного в 2016 г.). Это первый проект в истории ЮНЕСКО и ООН, реализуемый за счет средств российского бизнеса.

В 2018 г. международное научное жюри отобрало 9 победителей: Элиза Сауза Орт (Бразилия), Гифт Мехлана (Зимбабве), Навад Амдурски (Израиль), Мухаммед Шахид (Пакистан), Хоакин Гарсия-Алварес (Испания), Ройа Седжи (Иран), Ясмин Адам Али Абуригал (Судан), Сухейр Зиад Абдельхамид Сенокрот (Иордания), Пальту Кумар Дхал (Индия).

В церемонии награждения лауреатов приняли участие Председатель ЮНЕСКО по Зеленой химии, Председатель комитета IUPAC по Зеленой химии и устойчивому развитию, профессор Университета Ка’Фоскари в Венеции Пьетро Тундо; избранный президент IUPAC, профессор Кристофер Бретт; председатель Международного научного жюри проекта «Зеленая химия для жизни», профессор школы химии Тринити-колледжа университета Дублина Джон Кориш; экс-глава ЮНЕСКО, независимый член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ирина Бокова; Председатель организационного комитета Восьмой международной конференции IUPAC по Зеленой химии, профессор Супаван Тантаянон; Председатель Научного совета Международной программы ЮНЕСКО по фундаментальным наукам (IBSP) Николь Моро; заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, а также другие представители мировой научной элиты.

Лауреаты могут использовать свой грант для того, чтобы провести дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования и предложить готовые инновационные решения в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов. Например, проект ученой из Иордании Сухейр Зиад Абдельхамид Сенокрот состоит в «зеленом» синтезе наночастиц для доставки лекарств против рака в пораженные ткани, а ученый из Индии Пальту Кумар Дхал использует местные микроорганизмы для технологии биовосстановления фосфогипса. Причем, изначально его проект был разработан только для Индии, но может быть реализован на заводах по производству фосфорной кислоты в любой другой стране мира.

«Пять лет назад, когда мы только начинали программу «Зеленая химия для жизни», можно было лишь мечтать о том, что она вызовет широкий резонанс в научном сообществе и привлечет внимание молодых ученых со всего мира. Сегодня это свершившийся факт. Наш проект удалось направить на поиск решений эффективного использования природных ресурсов, развития возобновляемой энергетики и снижения воздействия промышленности на окружающую среду. Но это его тактические цели. Стратегическая же цель исследований в области Зеленой химии глобальна — благополучие будущих поколений», — заявил Член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Одной изосновных задач IUPAC сейчас, на мой взгляд, является применение достижений в области химии, в частности, Зеленой химии, для продвижения принципов устойчивого развития. Следующий год ознаменуют сразу два тематических для нас юбилея: исполнится 100 лет IUPAC и усилиям Союза по продвижению инициативы «Язык химии», а также150 лет Периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева. Мы очень признательны «ФосАгро» за спонсирование мероприятий в рамках года Периодической таблицы», — подчеркнул Избранный президент IUPAC, профессор Кристофер Бретт.