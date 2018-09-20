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В России резко увеличат расходы на мотивацию чиновников

Экономика

В 2019 году на «материальную мотивацию» госаппарата зарезервируют 138,6 млрд рублей, в 2020 году — 208,9 млрд рублей, а в 2021 году — уже 284,4 млрд рублей

Москва, 20 сентября 2018, 08:31 — REGNUM  На материальную мотивацию государственных служащих в период с 2019 по 2021 год из федерального бюджета будет выделено порядка 630 млрд рублей. С 2020 года запланировано увеличение постоянной части денежного содержания чиновников, сообщает 20 сентября РБК.

Отмечается, что проект федерального бюджета предполагает в 2019 году на «материальную мотивацию» госаппарата зарезервировать 138,6 млрд рублей, в 2020 году — 208,9 млрд рублей, а в 2021 году — уже 284,4 млрд рублей, сообщает агентство. Следует отметить, что в текущем году на эти цели из бюджета выделено порядка 100 млрд рублей.

Напомним, в августе 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016−2018 годы». В документе содержались поручения правительству РФ добиться повышения престижа гражданской службы, в том числе и с помощью увеличения зарплат чиновников.

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Доходы государственных чиновников
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