Со школьной скамьи: В Иркутске откроется промышленный «РУСАЛ-класс»

Иркутск, , 08:21 — REGNUM Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) и объединенная компания «РУСАЛ» договорились о создании в Иркутске профильного класса для старшеклассников, который будет способствовать развитию профессионального самоопределения, сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

Новый класс предполагает очное и еженедельное обучение, которое будет проходить на площадке ИРНИТУ. Школьники пройдут углубленную подготовку по общеобразовательным предметам и специальным. Так, для десятиклассников разработаны модули спецкурсов: «История развития металлургического производства в России», «Основы материаловедения (конструирование новых материалов)», «Современная энергетика» и другие.

«Ученикам 11 класса предлагается углубиться в изучение современных технологий высокопроизводительной механообработки, — сообщила начальник подготовительного отделения ИРНИТУ Светлана Шведина. — Школьники ознакомятся с основами металлургии (переработка цветных металлов), автоматизацией металлургических процессов. Также запланировано экспериментальное исследование возобновляемых источников электрической энергии».

Отмечается, что воспитанники класса узнают об особенностях теории решения изобретательских задач и приступят к проектной деятельности. Результаты своих исследований они представят 29 марта 2019 года на отчетной научно-практической конференции в Иркутском «политехе».