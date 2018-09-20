В Кировской области откроется центр по разработке инновационной продукции

Киров, , 08:02 — REGNUM Инжиниринговый центр Вятского государственного университета (ВятГУ) станет одним из ключевых событий предстоящей Неделе промышленности, которая пройдет в Кировской области с 24 по 30 сентября, сообщила пресс-служба вуза.

Проект был представлен в ходе пресс-конференции с участием заместителя председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова и ректора ВятГУ Валентина Пугача.

«Открытию Инжинирингового центра предшествовала большая подготовительная работа, — сказал Пугач. — За прошедший год мы нашли и подготовили промышленные площадки, где уже сейчас ведется разработка инновационной продукции и изготовление опытных образцов, осуществляется подготовка к их внедрению на предприятиях Кировской области».

Ректор пояснил, что в своей обычной деятельности предприятия заняты в основном решением текущих проблем. При этом у руководства есть понимание необходимости разработки инновационной продукции. Взять на себя эту функцию призван Инжиниринговый центр, задача которого — обобщить потребности, сформулировать задачи и предложить предприятиям пути их решения.

Открытие центра запланировано на 27 сентября.