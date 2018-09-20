«Пенсионная реформа принимает более комплексный характер»

Москва, , 07:52 — REGNUM К проведению пенсионной реформы в России подталкивают объективные причины. Во-первых, изменение демографической ситуации, то есть на сегодняшний день соотношение количества работающих и пенсионеров сокращается, а механизм формирования Пенсионного фонда РФ (ПФР) таков, что суммы, которые поступают в ПФР, идут в виде отчислений от фонда труда работников. Из-за сокращения числа работающих граждан всё меньше и меньше денег поступает в ПФР, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края, профессор экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Татьяна Миролюбова.

Во-вторых, более половины пенсионеров, выйдя на пенсию, продолжают трудовую деятельность. Это говорит о том, что люди готовы работать и в более зрелом возрасте. И третий момент, сейчас у пенсионеров очень низкие пенсии. Изменения в пенсионном законодательстве направлены на то, чтобы на пенсии можно было нормально жить, а не существовать. Все эти аргументы достаточно серьезные, они показывают, что надо пенсионный возраст повышать.

«Кроме того, президент РФ Владимир Путин в своем выступление говорил не только о повышении пенсионного возраста, а предложил еще комплекс дополнительных мер, в частности, сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста (с 55 и с 60 лет). Сейчас пенсионная реформа выглядит более комплексно и не заключается только в увеличении пенсионного возраста, а направлена на улучшение жизни пенсионеров», — высказала свое мнение Миролюбова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»