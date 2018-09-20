Воронежские промышленники проявили интерес к сотрудничеству с ВГТУ

Воронеж, , 07:43 — REGNUM Руководители компании «С-Плюс», разрабатывающей технологии и производство углеродных нанокластеров, посетили Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), где обсудили реализацию возможных совместных проектов, сообщила пресс-служба вуза.

Делегация в двух заместителей гендиректора предприятия и начальника службы финансов дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиала ОАО «РЖД) посетили бизнес-инкубатор имени проф. Ю.М. Борисова, а также Центр коллективного пользования. Там сотрудники ВГТУ представили уникальное высокотехнологичное оборудование и перспективные разработки вуза.

В ходе встречи обсуждались пути взаимодействия ВГТУ и предприятия госкорпорации «Росатом», в частности, использование базы научно-исследовательских лабораторий ВГТУ. Заместитель гендиректора «С-Плюс» пояснил, что у компании есть несколько приоритетных проектов в строительной и дорожной сферах, которые также могут быть интересны вузу.

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