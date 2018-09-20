Миллиардер из США предрек глобальный финансовый кризис

Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Глобальную экономику в ближайшие два года может постигнуть очередной финансовый кризис, заявил основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио. Об этом пишет Business Insider.

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По словам предпринимателя, о приближении катаклизма свидетельствует ряд признаков, в частности, Далио подчеркнул, что такими признаками являются минимальные процентные ставки по кредитам, а также рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Bank of America, опубликовали прогноз, согласно которому ситуация на мировом фондовом рынке схожа с 1998 годом, когда в России произошел дефолт, а в Азиатском регионе начался экономический кризис.

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