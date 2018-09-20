Выборы в Приморье: «Партия битыми картами играть не должна»

Владивосток, , 07:03 — REGNUM В Приморском крае учли всё — элиты, интересы, расстановку политических сил. Не учли лишь один «элемент» — «путавшийся под ногами» народ. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что лучшим выходом из ситуации было бы «обнуление» процесса и назначение нового врио губернатора и, соответственно, новых выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Случилось то, что случилось: то, чего никто не ждал. Иметь в первом туре 49%, а во втором туре, имею в виду Тарасенко, все растерять, о чем это говорит? Не смогла мобилизоваться команда. Это даже не обсуждается. Штаб Тарасенко учёл всё и всех — и противостояние элит, и указания сверху, и прочее. Элиты ставили кто на Андрея Ищенко, кто на Андрея Тарасенко. Не учли только одной «мелочи» — вот этого вот, путавшегося под ногами, народа. Вот народ и показал, что он есть и у него есть мнение, с которым он требует считаться. А Приморье — регион очень расколотый. А народ у нас ведь привыкли называть «электоратом». А это — люди. И у этих людей есть свои тревожные ожидания, свои страхи, вызванные довольно агрессивной федеральной повесткой. А между первым и вторым туром во Владивостоке прошёл ВЭФ — с икрой, блинами, дорогими автомобилями, миллиардерами, миллионерами. Народ, теряющий доходы четвертый год подряд, разозлился ещё сильней. Тарасенко не смог внятно объясниться с людьми по пенсионной реформе. Вот Сергей Носов в Магаданской области смог. Даже при том, что его инициатива не была поддержана, но народ увидел, что человек, который идёт на пост губернатора, за него. А Тарасенко этого сделать не смог. А люди такого не прощают», — высказал свое мнение Илдус Ярулин.

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«Что делать сейчас? Проводить третий тур. Жестко, очень жестко наказать за нарушения на выборах, невзирая на чины и звания. Виноват Ищенко — наказать Ищенко, виноват Тарасенко — наказать Тарасенко. Идеальный вариант, на мой взгляд, снять Тарасенко. У него же первая реакция была правильная, мужская — «не пойду». Потом уже началась политика. Я считаю — нужен новый человек. Нужно обнулить ситуацию. Партия битыми картами не играет, нас этому ещё в КПСС учили. Есть люди в Приморье, которые могли бы пойти на выборы. Это был бы лучший выход из ситуации. Иначе плохо будет всем. Даже если Тарасенко выиграет эти выборы, отношение к нему у жителей Приморья будет уже соответствующее, да и сторонники Ищенко этому отношению остыть не дадут», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК РФ рекомендовал краевой избирательной комиссии Приморского края отменить результаты выборов. Причиной послужила потеря протоколов на 13 избирательных участках. Речь идет о Советском районе, где могли проголосовать 24,5 тыс. избирателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это не позволяет адекватно отразить и достоверно зафиксировать результаты выборов. Памфилова назвала ситуацию в Приморье «ударом под дых».

Если краевой избирком выполнит рекомендации ЦИК РФ, выборы пройдут через три месяца.

Во втором туре губернаторских выборов в Приморье после обработки 95% протоколов лидировал Андрей Ищенко (КПРФ), с 51,24%. Андрей Тарасенко (ЕР) набирал 46,16%. После подсчета всех протоколов победа вдруг оказалась на стороне Тарасенко — 49,55% голосов избирателей. Сторонники Андрея Ищенко категорически не согласились с результатом и вышли на площадь в знак протеста. В Приморье прибыла комиссия ЦИК. По итогам её работы и было рекомендовано отменить результаты выборов.