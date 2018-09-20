Заем на миллиард: Госжилфонд Татарии подал иск к подрядчику космодрома

Казань, , 06:41 — REGNUM Правительственный жилищный фонд, созданный в 1995 году для реализации в Татарии программы расселения аварийного жилья, а сегодня отвечающий за соципотеку, подал иск к крупнейшему застройщику Приволжского федерального округа. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» (Госжилфонд РТ) требует взыскать с компании, принадлежащей депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, — ООО «ПСО «Казань» более 1 млрд рублей долга по займу, проценты и неустойку. Арбитражный суд РТ, в который поступил иск к подрядчику космодрома «Восточный», оставил иск без движения из-за недочетов. Их Госжилфонду РТ предложено устранить до 8 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания-ответчик создана 15 марта 2002 года. В ноябре 2017 года ООО получило лицензию государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Компания из Татарии выступит подрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Общая стоимость контракта — 38,75 млрд рублей, площадь объекта составит 89 га. Работы планируется завершить к 31 декабря 2022 года.

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Гендиректор и единственный владелец ООО «ПСО «Казань» — депутат Госсовета РТ Равиль Зиганшин. За 2017 год он задекларировал доход 34 393 473,4 рубля.

Помимо участия в проекте космодрома, компания известна тем, что выступала подрядчиком на крупных стройках ПФО, среди них — стадион «Самара Арена» к ЧМ-2018, стройки Универсиады-2013 в Казани.

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Также компания является застройщиком ряда домов в социально-ипотечном микрорайоне «Салават Купере» в Казани, заказчиком которого выступал Госжилфонд РТ. Неоднократно со стороны будущих жильцов к компании высказывались претензии по срокам работ.

Иск Госжилфонда РТ связан с выданным ранее займом. Истец требует взыскать 940 377 163 рубля 75 копеек долга, 83 652 270 рублей 90 копеек процентов за пользование займом, 30 092 064 рубля неустойки.

«Исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в нарушение пункта 7 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий соблюдение истцом претензионного порядка», — отметил суд, указав, что к иску приложена претензия, которая направлена ответчику менее чем за 30 дней до подачи иска.

Суд предложил компании устранить недочеты до 8 октября 2018 года.