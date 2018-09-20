Нижегородскому оператору госпрограммы по ипотеке грозят банкротством

Нижний Новгород, , 05:35 — REGNUM Казенное предприятие Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» требует признать банкротом генподрядчик двух домов микрорайона «Южный» в Арзамасе. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Нижегородской области, но пока не принят к производству. Ответчик является региональным оператором по реализации федеральной ипотечной программы в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 19 сентября 2018 года. Истец — ООО «Строительная компания Сирена-ПРО» (Нижний Новгород», сумма претензий — 8 384 785,9 рубля.

В середине июля 2018 года ООО проиграло иск, поданный к госпредприятию и двум коммерческим компаниям. Истец требовал взыскать с троих ответчиков строительные конструкции (блоки), а в случае невозможности возврата (исполнения в натуре) компания требовала выплатить ей убытки в размере 8 106 695 рублей 22 копеек. Спор возник в результате реализации проекта по строительству домов в Арзамасе (микрорайон «Южный»).

В материалах дела уточняется, что между госпредприятием, выступающем заказчиком, и ООО (генподрядчик) в 2014 году были заключены договоры подряда на строительство двух трёхэтажных домов — на 27 и на 33 квартиры в Арзамасе (микрорайон «Южный»). Цена договоров превышала 75 млн рублей. Их строительство велось по договору госпредприятия и администрации Арзамаса в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2013−2015 годы». Её финансирование осуществлялось из федерального бюджета.

Позднее договоры подряда были расторгнуты, а у сторон возник спор по возврату строительных блоков. Иск о взыскании убытков суд не удовлетворил, но подрядчик не согласился с вердиктом и обжалует его. Заседание апелляционной инстанции назначено на 2 октября 2018 года.

Одновременно с этим генподрядчик подал иск с требованием признать бывшего делового партнёра банкротом.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик — казенное предприятие Нижегородской области «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» (КП НО «ДОМ.НН») является региональным оператором по реализации федеральной ипотечной программы в Нижегородской области по стандартам АО «ДОМ.РФ». Компания была создана правительством Нижегородской области в конце 2003 года, как государственное предприятие Нижегородской области «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс» («НИКА»), но позднее сменило наименование.

Напомним, в Кировской области также добиваются банкротства региональной ипотечной госкорпорации, созданной областным правительством 15 лет назад. Дело рассмотрят 21 сентября 2018 года, ответчик планирует заключить мировое соглашение.

Читайте также: Мир или банкротство? В Кирове решают судьбу ипотечной госкорпорации