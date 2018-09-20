Дания решила повысить штрафы за отмывание денег после дела Danske Bank

Копенгаген, , 05:28 — REGNUM Власти Дании собираются увеличить в несколько раз штрафы за экономические преступления после скандала с эстонским филиалом крупного датского банка Danske Bank, сообщает DR.

Глава министерства экономики королевства Расмус Ярлов заявил, что правительство пришло к соглашению с оппозицией насчет ужесточения штрафов за отмывание денег, так как, по их мнению, раньше штрафы были «недостаточно строгими». По его словам, если какой-либо банк на незаконных денежных операциях получит прибыль в размере 1,5 млрд датских крон, его будет ждать штраф суммой до 30 млрд крон.

Напомним, летом 2018 года разгорелся скандал, в центре которого оказался крупнейший банк Дании Danske Bank. Появление в СМИ информации об отмывании денег этим банком вызвало проведение расследования в отношении кредитной организации. По его результатам выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны, проживающим в России и странах бывшего СССР, до $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку со своего поста. Причиной своего решения Борген назвал скандал вокруг эстонского отделения кредитной организации.