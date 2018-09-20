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Дания решила повысить штрафы за отмывание денег после дела Danske Bank

Экономика

Считается, что раньше штрафы были слишком незначительными

Дания решила повысить штрафы за отмывание денег после дела Danske Bank
Отмывание денег

Копенгаген, 20 сентября 2018, 05:28 — REGNUM  Власти Дании собираются увеличить в несколько раз штрафы за экономические преступления после скандала с эстонским филиалом крупного датского банка Danske Bank, сообщает DR.

Глава министерства экономики королевства Расмус Ярлов заявил, что правительство пришло к соглашению с оппозицией насчет ужесточения штрафов за отмывание денег, так как, по их мнению, раньше штрафы были «недостаточно строгими». По его словам, если какой-либо банк на незаконных денежных операциях получит прибыль в размере 1,5 млрд датских крон, его будет ждать штраф суммой до 30 млрд крон.

Напомним, летом 2018 года разгорелся скандал, в центре которого оказался крупнейший банк Дании Danske Bank. Появление в СМИ информации об отмывании денег этим банком вызвало проведение расследования в отношении кредитной организации. По его результатам выяснилось, что эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны, проживающим в России и странах бывшего СССР, до $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку со своего поста. Причиной своего решения Борген назвал скандал вокруг эстонского отделения кредитной организации.

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