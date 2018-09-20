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На Украине начали массово увольнять сотрудников железной дороги

Экономика

Численность персонала Украинской железной дороги хотят довести до 170-175 тысяч

На Украине начали массово увольнять сотрудников железной дороги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киев, 20 сентября 2018, 04:50 — REGNUM  Массовые увольнения сотрудников железнодорожной отрасли начались на Украине, сообщает Укринформ.

Так, по словам Андрея Рязанцева, директора по экономике и финансам «Укрзалызница» (Украинская железная дорога), число сотрудников должно быть сокращено до 170−175 тысяч (с теперешних 266 тысяч). Сейчас на предприятии трудятся 2,5% трудоспособного населения страны.

Рязанцев назвал штаты предприятия раздутыми. Однако сокращения чреваты тем, что люди окажутся на улице.

«49% железнодорожного полотна перевозит 1,1% грузов, а 53% грузовых станций грузят — разгружают менее 3% всего грузопотока, — сказал Рязанцев. — В советские времена мы возили 1 млрд тонн, сейчас мы возим втрое меньше, а инфраструктура та же».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября украинский министр инфраструктуры Александр Кава заявил, что в случае отмены Киевом железнодорожного сообщения с Россией придется уволить пять тысяч сотрудников железнодорожной отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: Разрыв ж/д сообщения с РФ лишит дохода тысячи украинских семей — эксперт

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Социально-экономический кризис на Украине
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