Казахстан изучает возможность транзита нефти через Азербайджан

Баку, , 02:06 — REGNUM Казахстан изучает возможность транзита с 2019 года нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана, говорится в сообщении азербайджанского минэнерго.

В Баку 19 сентября состоялось первое заседание рабочих групп Азербайджан-Казахстан по «Транзиту казахстанской нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана» и по «Доставке по Каспийскому морю в Азербайджан и транспортировке сжиженного природного газа (LNG), казахстанского производства».

«В ходе заседания стороны обсудили возможности перевозки и транзита через Азербайджан казахстанской нефти и излишков нефтепродуктов, начиная с 2019 года. Также были обсуждены возможности поставок посредством Азербайджана в третьи страны сжатого и сжиженного казахстанского газа», — цитирует сообщение минэнерго Азербайджана musavat.com.

Замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев на заседании отметил, что что подписание конвенции по статусу Каспийского моря обеспечивает новый этап развития сотрудничества в энергосекторе.

Замминистра энергетики Казахстана Болат Акчулаков отметил значимость перевозки нефти и нефтепродуктов по территории Азербайджана на терминалы Черного моря, а также экспорта нефти на мировые рынки посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Он подчеркнул важность изучения совместно с Азербайджаном новых экспортных возможностей в связи с увеличением добычи нефти в результате разработки месторождений Тенгиз и Кашаган.

«В ходе заседания также было предложено изучить вопрос создания инфраструктуры для реализации проектов в сфере LNG. Казахстану также предложено изучить вопрос увеличения транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по Азербайджанской железной дороге», — отмечается в сообщении.

По итогам заседания подписан протокол и принято решение о проведении новой встречи группы в Астане.