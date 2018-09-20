Еще одно физлицо добивается банкротства Фонда жилстроительства Башкирии

Уфа, , 01:59 — REGNUM Физическое лицо Асылбаева З.Р. пытается вступить в дело о признании несостоятельным (банкротом) Фонд жилищного строительства Башкирии. Данные физлица не раскрываются, сумма исковых требований не указана, свидетельствуют материалы Арбитражного суда республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заявление о вступлении в дело подано 18 сентября и до настоящего времени к рассмотрению не принято.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе иск о банкротстве Фонда жилищного строительства республики подал Евгений Шавалеев. Сумма исковых требований составляет 6,845 млн рублей.

Однако его заявление пока оставлено без движения. Суд указал на ряд нарушений. Отмечается, что устранить все нарушения процедуры подачи искового заявления необходимо до 17 сентября. В противном случае суд выносит решение о возвращении заявления истцу.

Вместе с тем стало известно, что в 2017 году Шавалеев заключил договор с Фондом для приобретения жилья в уфимском микрорайоне Глумилино, выяснил портал Proufu. Срок ввода жилого дома был намечен на конец 2017 года, но дом не был сдан. Дольщик направил уведомление в Фонд о расторжении договора. Не дождавшись ответа от Фонда жилищного строительства, он обратился в суд с требованием о расторжении договора и возмещении ущерба. Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск, но до настоящего момента решение суда ответчиком не выполнено.

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