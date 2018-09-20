Пушков: Трамп, покупать газ у России — плохо, а ракеты — хорошо?

Москва, , 01:52 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп считает неприемлемым для Германии тратить большие деньги на покупку российского газа, то является ли приемлемой закупка Соединенными Штатами российский ракет, ставит вопрос член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Трамп заявляет, что для Германии плохо тратить деньги на газ из России. Мои подписчики интересуются, а хорошо ли для США тратить деньги на покупку титановых запчастей, производящихся в России, для постройки «Боингов»? Или, я бы добавил, покупать российские ракеты, чтобы летать на космическую станцию, потому что у США таких ракет нет?» — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нет ничего хорошего в том, что Германия тратит огромные деньги на закупки российского газа. По его словам, жителям Германии самим не нравится эта тенденция. В свою очередь член Совфеда РФ Алексей Пушков подчеркнул, что не только ФРГ рада закупать газ у России, но и сами США не прочь закупить российского газа при возникшей потребности.

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