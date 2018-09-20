«Газпром» окончательно избавляется от импорта труб

Москва, , 01:44 — REGNUM Во время проведения международной научно-практической конференции «Трубы-2018. Трубная промышленность сегодня и завтра» заместитель председателя правления российского газового холдинга «Газпром» Виталий Маркелов сообщил, что российская трубная промышленность добилась 100% импортозамещения. Начиная с 2019 года у «Газпрома» нет необходимости покупать ни одного метра импортной трубы, повторение ситуации «Газ в обмен на оборудование», в которую попал СССР в 1980-х годах прошлого века, больше не повторится.

Последняя технология, которая оставалась не освоенной до осени этого года, покорилась заводу «Лискимонтажконструкция» в Воронежской области. Здесь создали, освоили и в настоящее время переводят в промышленные масштабы изготовление высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. Они применяются в процессе освоения углеводородных ресурсов арктического шельфа России. В частности, из таких труб будут делать нефте‑ и газопроводы высокого давления (в том числе подводные), которым не страшны низкие температуры. В правительстве Воронежской области подчеркивают, что в России такую продукцию не производит больше никто. К 2023 году здесь будет производиться 120 тысяч тонн высокопрочных труб в год.

Таким образом, не только «Газпром», но и все остальные газовые и нефтяные компании, планирующие развивать добычу углеводородов в арктической зоне России, могут не опасаться никаких дискриминационных мер со стороны наших многочисленных западных партнеров. Можно по разному относиться к тому, что государственный бюджет России по прежнему во многом зависит от успехов нефте‑ и газодобытчиков, но эта отрасль промышленности имеет стратегический характер в десятках стран, наша страна не является «уникальным исключением». Чем меньше зависимость от внешних поставщиков оборудования в стратегических отраслях — тем надежнее становятся все проекты развития. Приятно, что металлообрабатывающие компании не утратили компетенции, позволяющие создавать и осваивать совершенно новые и востребованные технологии.