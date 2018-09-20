Китай и «Газпром» намерены наращивать сотрудничество

Москва, , 01:36 — REGNUM В Москве прошла встреча руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и вице-премьера Государственного Совета КНР Хань Чжэна.

Стороны обсудили ход реализации проекта «Сила Сибири-1», отметив, что все работы идут строго по календарному графику. Заканчивается обустройство тоннелей под рекой Амур, газопровод закончен на 93%, остается в зимний период пройти 40 км трассы в районе якутского Нерюнгри — болотистая местность не позволяет это сделать при плюсовых температурах. Идет освоение Чаяндинского месторождения, которое, наряду с Ковыктинским, обеспечит поставку 38 млрд. кубометров газа в год. По графику идет и строительство Амурского газоперерабатывающего завода, как и сопутствующей инфраструктуры, включая расширение речного порта.

Дальнейший ход переговоров показывает, что переговоры Владимира Путина и Си Цженьпиня, состоявшиеся на Восточном экономическом форуме, оказывают самое положительное влияние на реализацию совместных энергетических проектов. Меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» по «западному маршруту» был подписан еще в 2015 году, и уже более трех лет шло согласование технических и финансовых вопросов. На встрече с Алексеем Миллером Хань Чжэн констатировал необходимость интенсификации переговоров с тем, чтобы до конца года выйти на подписание обязывающего контракта. Кроме того, не исключено, что в такие же сроки удастся подписать контракт и по магистральному газопроводу «Сила Сибири-3» как сухопутному продолжению МГП «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», соглашение по которому было подписано в декабре 2017 года.

Базовые месторождения для МГП «Сила Сибири-2» находятся на западносибирской платформе, в районе Нового Уренгоя. В настоящее время именно отсюда идет газ по европейским контрактам «Газпрома», но российская компания продолжает освоение уникального Бованенковского месторождения, что позволяет обеспечить поставку в Китай до 30 млрд. кубометров газа в год. Предполагаемая мощность МГП «Силы Сибири-3», ресурсным месторождением для которого станет «Сахалин-3» — порядка 10 млрд. кубометров. Таким образом, при реализации всех трех проектов общий объем поставок «Газпрома» в Китай составит около 80 млрд. кубометров. Но даже с учетом того, что к 2020 году мощность газопровода «Центральная Азия — Китай» будет увеличена до 60 млрд. кубометров, этих объемов для Китая будет недостаточно. Только за 2017 год потребление природного газа увеличилось на 17%, достигнув 237 млрд. кубометров. При растущей экономике, развитии промышленности, Китай приступил к реализации программы строительства замещающих газовых электростанций, чтобы остановить экологически «грязные» угольные. В силу этого Китаю придется наращивать и объем импорта СПГ. В 2017 году на КНР пришлось 19% от общего объема поставок СПГ Группы «Газпром», в республику было экспортировано 0,62 млн. тонн, что в 9 раз превышает объем поставок в 2016 году (0,07 млн. тонн). Для того, чтобы конкурировать с «Ямал-СПГ» «Газпрому» необходимо строить собственный завод по сжижению и нельзя исключать, что инвестором проекта станут китайские компании.