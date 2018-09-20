Пушков: Трамп ошибся — немцам и американцам нравится покупать газ из России

Москва, , 00:16 — REGNUM Германии нравится покупать российский газ и гарантированно иметь тепло зимой, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Трамп ошибается: немцам нравится гарантировано получать газ из России и иметь тепло в самые холодные зимы. Да ещё и по более низким ценам, чем сланцевый газ из США. Пусть вспомнит, как и американцам понравился прошлой зимой газ из России. Морозы прижали ‑ и купили. Неужто забыл?» — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой Трамп заявил, что Германии не нравится тратить огромные деньги на закупку газа в России. По его словам, такие многомиллионные траты для народа Германии, в том числе и на реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», не несут для ФРГ ничего хорошего.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что траты ФРГ на «Северный поток – 2» неуместны