Старейший город Мордовии получит 30 млн рублей на создание комфортной среды

Саранск, , 22:52 — REGNUM Мордовия получит дотации из федерального бюджета в размере 30 млн рублей на поддержку регионального проекта по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства распределялись по итогам конкурса, финал которого состоялся в мае 2018 года. В конкурсе принимали участие муниципальные образования на территории России, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек.

По результатам отбора 4,9 млрд рублей распределены между 80 муниципальными образованиями в 43 регионах РФ. В Мордовии средства получит старейший город республики — Темников.

ИА REGNUM напоминает, город Темников, расположенный на реке Мокша, основан в 1536 году, долгое время входил в состав Тамбовской губернии. Центр Темниковского района республики находится на расстоянии около 160 км от Саранска. Население составляет около 6,2 тыс. человек. В Темникове расположен музей имени адмирала Федора Ушакова, неподалеку от города — Санаксарский монастырь и заповедник имени Смидовича.

Летом 2016 года глава Мордовии Владимир Волков говорил, что в Темникове планируется создать туристический кластер.

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