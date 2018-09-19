Власти Башкирии не допустят закрытия «Соды» и уничтожения шихана Тратау

Уфа, , 22:15 — REGNUM Власти Башкирии заявили о возможности бесконфликтного решения сырьевой проблемы БСК. Как отмечают опрошеные ИА REGNUM эксперты, сохранение крупнейшего в стране производства кальцинированной соды не предполагает, что для этого нужно обязательно разрабатывать памятник природы шихан Тратау.

Сроки поджимают

Неумолимо приближается 1 октября — срок, когда менеджмент Башкирской содовой компании (БСК, «Сода», входит в «Башкирскую химию») должен завершить оценку целесообразности дальнейшего инвестирования в производство кальцинированной соды и бикарбоната натрия, рассмотрев варианты снижения выпуска продукции и сокращения персонала. Такое поручение в конце июля 2018 года дал совет директоров, заявив, что сокращение выпуска соды — единственная возможность сохранить производство в работоспособном состоянии «на как можно более длительный срок в условиях нарастающего дефицита сырья».

БСК уже несколько лет уверяет, что компания столкнется с дефицитом сырья в 2022 году, когда окончательно завершатся запасы разрабатываемого в настоящее время шихана Шахтау. На подготовку и разработку нового месторождения предприятию нужно около пяти лет. В БСК, ссылаясь на данные Роснедр, неоднократно заявляли об отсутствии альтернативы шихану Тратау по объему сырья и его качеству, предлагаемые варианты, например, Гумеровское месторождение, отвергались.

Заявление о свертывании производства, а также прозвучавшие на митинге в Стерлитамаке 6 июля этого года лозунги и публикации в ряде СМИ можно расценить как ультиматум, граничащий с шантажом: «Или власти республики отдают в разработку памятник природы гору Тратау, или БСК сокращает 10 тыс. сотрудников, отчего «будет убит» Стерлитамак».

Блеф или реальность?

Однако действительно ли БСК готово уйти с рынка? В случае ликвидации производства БСК будет иметь немало проблем.

«Одна из них — продажа оборудования: продать его по цене, намного дороже цены металлолома, будет непросто. Вторая проблема — выплата компенсаций уволенным работникам, это еще одна дополнительная головная боль, хотя эту статью можно уменьшить. Кроме того, встанет вопрос, куда вложить высвобожденные средства — найти что-то более стабильное, нежели производство соды, вряд ли удастся», — прикидывают экономисты.

Интересующиеся экономикой общественники считают, что для «Соды» разработка другого месторождения, а не Тратау, повлияет на прибыль, однако «лучше немного сниженная прибыль, чем вообще никакой». Велика вероятность того, что затраты, которые понесла бы БСК в случае разработки более удаленного месторождения, будут не столь велики, как это пытаются представить содовики.

«Складывается впечатление, что БСК не собирается сокращать производство, но ведет сложную игру, чтобы выторговать для себя новые поблажки. Конечно, задача максимум для «Соды» — получить Тратау, но в случае неудачи содовики могут потребовать снижения социальной нагрузки и иных преференций», — полагают эксперты.

Цена вопроса

БСК, по мнению экспертов, хотела бы получить сырье-известняк, на 100% соответствующий заводским техническим условиям и в максимальной близости от производства. Однако многие предприятия, лишившись старой сырьевой базы, ищут новые источники сырья, не рассчитывая на стопроцентное совпадение, готовясь «модернизировать технологию доведения сырья любого качества до нужной кондиции».

«Все эти проблемы — организация транспортировки и отладка технологий под новое сырье вполне решаемы, а удорожание продукции компенсируется снижением издержек и использованием внутренних резервов», — делают вывод специалисты.

Есть мнение, что в случае разработки Гумеровского месторождения, расположенного в 35 км от производства, «удорожание процесса для БСК составит около 100 млн рублей в год».

Для сравнения: в 2015 году чистая прибыль БСК выросла на 87% до 7,3 млрд рублей, в 2016 — на 50% до 10,9 млрд рублей. Выручка по итогам 2016 года составила 39,1 млрд рублей (рост за год на 16%).

Ответ властей

19 сентября глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что власти региона намерены найти решение сырьевой проблемы Башкирской содовой компании.

«Есть и другие варианты решения сырьевой проблемы — достаточно спокойные, надежные, разумные варианты, не вызывающие каких-либо конфликтов в обществе. Это все обсуждаемо и будет обсуждаться. Завод должен работать. Сырье в принципе есть — и в республике есть, и в стране, так что этот вопрос дискуссионный, разные точки зрения, но решение будет обязательно найдено», — пообещал руководитель региона.

Однако точные сроки решения проблемы не обозначены, неясно также, будет ли решение принято до конца года.

«Поскольку там сроки поджимают с точки зрения истощения ресурсов на действующем месторождении, я не думаю, что это займет годы. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев», — сообщил Хамитов.

При этом вновь было отмечено, что снятие охранного статуса с горы-шихана Тратау «невозможно по существующему законодательству».

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, руководство республики уже несколько лет ориентировано на достижение компромисса с содовиками, которые активно лоббируют разработку Тратау.

Эксперт не сомневается, что республика, владеющая значительной частью акций БСК (около 37%), поможет предприятию выстроить соответствующую инфраструктуру для разработки альтернативных вариантов решения сырьевой проблемы.

«Глава республики — это политик, который не может руководствоваться только мотивом экономической целесообразности и бухгалтерской выгоды. Руководитель региона — это прежде всего государственник, который должен учитывать и другие факторы, например, социальные и культурные. Безусловно, Хамитов не допустит, чтобы крупнейшее в стране производство кальцинированной соды прекращалась, однако это не означает, что для этого нужно обязательно разрабатывать шихан Тратау», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.