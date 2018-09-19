Эксперт прогнозирует на Украине рост смертности из-за цен на газ

Киев, , 20:46 — REGNUM «Киев передал Международному валютному фонду решение вопросов внутренней политики. Правительство Украины должно взять под свой контроль вопросы формирования тарифов, внедрения земельной и судебной реформ». Об этом 19 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«Правильно было бы не выносить тарифную политику на переговоры с Международным валютным фондом… МВФ волнует выполнение макроэкономических показателей, которые заложены в меморандуме… Нужно пересмотреть меморандум, условия сотрудничества с МВФ. Нужно вынести за скобки земельный, газовый вопрос, антикоррупционный суд. У нас, что МВФ занимается внутренней политикой? Украина — независимое, суверенное государство, значит, она должна взять под свой контроль вопросы, касающиеся внутренней политики», — сказал Землянский.

Он прогнозирует, что Украину ожидает увеличение смертности населения из-за «энергетической бедности» как в Британии.

«Тарифы на газ — это социалка. В отличие от Европы, у нас другой климат… В Британии из-за энергетической бедности преждевременная смерть за последние два года — 10 тыс британцев. Это то, к чему мы идем. Высокие тарифы — невозможность оплатить, невозможность оплатить энергомодернизацию даже на уровне экономики Британии», — добавил Землянский.

Он призвал правительство снизить цены на газ и тарифы на коммунальные услуги.

«Правильным было бы снизить тарифы… Практика изменения цены за неделю-две до начала отопительного сезона, это как? Кроме «Нафтогаза» и Кабинета министров есть еще куча игроков на рынке — те же облгазы, теплокоммунэнерго. Им надо подготовиться, им надо свести бухгалтерию по новым тарифам? Надо подготовить нам свеженькие платежки с новенькими тарифами», — напомнил эксперт.

Землянский также призвал правительство наполнять бюджет Украины от доходов реального сектора экономики, а не путем косвенное налогообложения населения.

«Деньги в реальном секторе, в экономике. А у нас правительство пытается наполнить бюджет путем косвенного налогообложения. Тарифы — это косвенное налогообложение нас с вами», — подчеркнул Землянский.

Как сообщалось, ранее глава правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что до 2020 года Киев повысит цены на газ для населения до уровня импортного паритета. По его словам, кабмин договорился с МВФ о постепенном повышении цен.

«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло. Темпы сейчас обсуждаются», — сказал Коболев 18 сентября на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

Напомним, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.