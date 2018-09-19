Фондовый рынок США: Dow Jones растёт, Nasdaq падает

Нью-Йорк, США, , 21:11 — REGNUM Индексы фондового рынка США двигаются разнонаправленно — промышленный Dow Jones показывает рост, «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 19 сентября передает агентство Reuters.

К середине торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 191,94 пункта (0,73%), до 26 438,90 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,79 пункта (0,10%), до 2907,10 пункта, индекс Nasdaq снизился на 31,21 пункта (0,39%), до 7924,90 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября фондовый рынок США закончил торги в серьезном плюсе — инвесторы «вздохнули с облегчением» после объявлений о том, что новые пошлины США и Китая друг против друга составят не более 10%.

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