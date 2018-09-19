Новое открытие геологов на Гыданском полуострове Ямала

Салехард, , 20:29 — REGNUM НОВАТЭК, досрочно запустив вторую линию завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», не намерен останавливаться — в следующем году компания намерена приступить к строительству завода «Арктик-СПГ-2»

Базовым месторождением для «Ямал-СПГ» является Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, объемы которого оцениваются в 926 млрд. кубометров. Мощность всех производственных линий завода составит порядка 20 млн. тонн СПГ в год, для чего необходимо будет перерабатывать 28 млрд. кубометров добытого природного газа. Таким образом, разведанных ресурсов хватит для обеспечения работа завода в течение 30 с лишним лет. Вполне достаточный срок, чтобы окупить все сделанные вложения в инфраструктуру — жилой поселок, порт, аэропорт, а «Арктик СПГ-2» только ускорит возвращение инвестиций.

Базовое месторождение для «Арктик СПГ-2» — Салмановское (Утреннее), располагающееся в непосредственной близости от Южно-Тамбейского на севере Гыданского полуострова и частично на шельфе. Открыли его еще в 1979 году и дальнейшее обследование показало, что на Гыданском полуострове именно оно является самым крупным — 235,2 млрд. кубометров. После того, как в 2011 году НОВАТЭК приобрел лицензию на его разработку, в 2012 году здесь были начаты сейсморазведочные работы 2D и 3D, по результатам которых ресурсы месторождения были переоценены до 1,5 трлн. кубометров природного газа и 65 млн. тонн жидких углеводородов.

Пока идут многосложные переговоры с потенциальными инвесторами, готовится окончательный проект завода, решаются другие организационные вопросы, геологи продолжают работать. 18 сентября НОВАТЭК официально сообщил, что разведочная скважина № 294 позволила открыть еще две залежи, содержащих 405 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн газового конденсата. Оценка запасов передана на экспертизу в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых.

С учетом открытия новых залежей запасы Салмановского (Утреннего) месторождения могут составить около 2 трлн. кубометров газа. Проектная мощность завода «Арктик СПГ-2» должна составить те же 20 млн. тонн СПГ в год, ресурсная база обеспечивает работу завода в течение 60 лет. Впрочем, геологи не собираются прекращать изыскательские работы.