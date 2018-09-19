Премьер Госсовета КНР выступил на открытии «Летнего Давоса»

Пекин, , 19:56 — REGNUM В Тяньцзине на церемонии открытия ежегодного международного форума «Летний Давос» с приветственной речью к участникам обратился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 19 сентября Синьхуа.

Поблагодарив иностранных гостей за участие в форуме, премьер подчеркнул, что условием развития рынка и творческих способностей в китайском обществе является повышение энтузиазма и творческого потенциала трудящихся. В настоящее время, отметил Ли Кэцян, 170 млн человек из 900 млн общей численности трудоспособного населения КНР имеют высшее или среднее специальное образование.

Премьер особо сосредоточился на проблеме использования на родине трудового потенциала выпускников колледжей и средних школ, обучавшихся за рубежом, а также рабочих-мигрантов, возвратившихся в сельскую местность.